Наомі Осака: на Australian Open-2024 зіткнулася з суворою реальністю

Чотириразова чемпіонка турнірів «Великого шолома», колишня перша ракетка світу японська тенісистка Наомі Осака висловилася про цілі на сезон 2024 року та прокоментувала виступ на Відкритому чемпіонаті Австралії.



«Я безперечно все ще вважаю, що здатна боротися за перемогу на турнірах «Великого шолома». Австралія викликала в мене деяку невпевненість у собі лише тому, що мені хотілося провести більше матчів. В Австралії я завжди виступаю дуже добре, але зараз зіткнулася із суворою реальністю.



Мій рівень покращується з кожним днем. Я знаю, що можу грати краще, і сподіваюся, що досягну високого рівня. Я належу до того типу людей, які вважають за краще ставити перед собою серйозні цілі. Можливо, я зможу досягти лише 25% від запланованого, але й ці 25% будуть дивовижними», — наводить слова Осакі The National.



У матчі першого кола Відкритого чемпіонату Австралії - 2024 у Мельбурні Осака поступилася 19-й ракетці світу французькій тенісистці Каролін Гарсії. Зустріч завершилася з рахунком 6:4, 7:6 (7:2) на користь французької спортсменки





