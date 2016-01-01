Australian Open-2022. Эшли Барти обыграла Мэдисон Кис: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Сегодня, 15:21 0 | Теннис / Видео

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема» Открытом чемпионате Австралии в матче 1/2 финала австралийская теннисистка Эшли Барти (№1 WTA) уверенно обыграла представительницу США Мэдисон Кис (№51 WTA) со счетом 6:1, 6:3. Матч длился 1 час 2 минуты. В финале Барти сыграет против американки Даниэль Коллинз. Для обеих теннисисток это будет их первый в карьере финал на Открытом чемпионате Австралии.







