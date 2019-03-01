Эшли Барти выиграла Australian Open-2022

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в одиночном разряде состоялся финальный матч.

Первая ракетка мира, 25 летняя австралийка Эшли Барти, посеянная под первым номером, стала чемпионкой турнира, обыграв в двух сетах 28-летнюю американку Даниэль Коллинз (27), занимающую в рейтинге WTA 30-е место, со счетом 6:3, 7:6(2).

Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. За это время Барти взяла три подачи соперницы и упустила две своих. Эшли выполнила десять эйсов и допустила три двойные ошибки, а Коллинз один раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче. За счет активных действий победительница выиграла 30 розыгрышей и совершила 22 невынужденные ошибки, у американки – 17/22 соответственно.

Эшли Барти впервые в карьере стала чемпионкой Открытого чемпионата Австралии. Этот титул стал для нее третьим на турнирах «Большого шлема». Он принёс ей 2000 рейтинговых очков и 2,875,000 австралийских долларов призовых.