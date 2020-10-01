Australian Open-2022. Эшли Барти стала первой финалисткой

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.
Первая ракетка мира, 25-летняя австралийка Эшли Барти, посеянная под первым номером, уверенно обыграла 26-летнюю американку Мэдисон Кис, занимающую в рейтинге WTA 51-е место, со счетом 6:1, 6:3.
За 1 час 2 минуты, проведенные на корте, Барти сделала четыре брейка из шести возможных и отыграла оба брейк-пойнта соперницы. На счету победительницы пять эйчов при отсутствии двойных ошибок, а Кис один раз подала навылет и один раз ошиблась на подаче.
Чемпионка Уимблдона-2021 Барти впервые в карьере вышла в финал Открытого чемпионата Австралии, где ее соперницей станет победительница матча Ига Свёнтек (Польша, 7) – Даниэль Коллинз (США, 27).
Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия) Хард. Призовой фонд $29.68.000. 128 участниц.
1/2 финала
Эшли Барти (Австралия, 1) – Мэдисон Кис (США) – 6:1, 6:3
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