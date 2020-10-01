Australian Open-2022. Ига Свёнтек стала последней полуфиналисткой, Обыграв Кайю Канепи

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в одиночном разряде состоялся последний четвертьфинальный матч.

Девятая ракетка мира, 20-летняя полька Ига Свентек, посеянная под седьмым номером, одержала волевую победу над 36-летней эстонкой Кайей Кнепи, занимающей в рейтинге WTA 115-ю строчку, со счетом 4:6, 7:6(2), 6:3.

Матч продолжался 3 часа 1 минуту. За это время Свёнтек взяла шесть подач Канепи и упустила пять своих. Соперницы выполнили по пять эйсов, при этом полька совершила 12 двойных ошибок, а эстонка – четыре.

Свёнтек впервые в карьере будет играть в полуфинале турнира «Большого шлема».

За выход а финал Australian Open польская теннисистка сразится с американкой Даниэль Коллинз, которая была сильнее француженки Ализе Корне.