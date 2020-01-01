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Australian Open-2022. Даниэль Коллинз обыграла Игу Мвёнтек и стала второй финалисткой

Australian Open-2022. Даниэль Коллинз обыграла Игу Мвёнтек и стала второй финалисткойВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.

28-летняя американка Даниэль Коллинз, занимающая в мировом рейтинге 30-е место, нанесла поражение девятой ракетке мира, 20-летней польке Иге Свёнтек со счетом 6:4, 6:1. 

Теннисистки играли 1 час 18 минут. Коллинз взяла шесть подач соперницы и упустила две своих. На счету победительницы семь эйсов и четыре двойные ошибки, а Свёнтек один раз подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче.   

В финале турнира Коллинз предстоит сразиться с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти. Отметим, что обе теннисистки впервые в карьере будут играть в финале Открытого чемпионата Австралии. 

Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия) Хард. Призовой фонд $29.68.000. 128 участниц.
1/2 финала
Даниэль Коллинз (США, 27) – Ига Свёнтек (Польша, 7) – 6:4, 6:1

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