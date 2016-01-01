Australian Open-2022. Эшли Барти разгромила Джессику Пегулу: обзор матча 1/4 финала (Видео)

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема» Открытом чемпионате Австралии в матче 1/4 финала австралийская теннисистка Эшли Барти (№1 WTA) разгромила представительницу США Джессику Пегулу (№21 WTA) со счетом 6:2, 6:0. Матч длился 1 час 3 минуты.
В полуфинала Барти сыграет против американки Мэдисон Кис. Для обеих теннисисток это будет их второй в карьере полуфинал на Открытом чемпионате Австралии.
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