Australian Open-2022. Барти отдала два гейма Пегуле и стала второй полуфиналисткой

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в одиночном разряде состоялся второй четвертьфинальный матч.

Первая ракетка мира,25-летняя австралийка Эшли Барти разгромила 27-летнюю американку Джессику Пегулу, занимающую в мировом рейтинге 21-е место, со счетом 6:2, 6:0.

За 1 час 3 минуты игрового времени Барти сделала пять брейков и девяти возможных, выполнила шесть эйсов и допустила две двойные ошибки. Пегула не сумела использовать свой единственный шанс на брейк, один раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче.

За выход в финал турнира Эшли Барти сыграет против еще одной американки Мэдисон Кис, которая выбила из борьбы чешку Барбору Крейчикову.

Для австралийки это будет второй в карьере полуфинал на Открытом чемпионате Австралии, первый был в 2020 году.