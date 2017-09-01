Australian Open-2022. Барти отдала два гейма Пегуле и стала второй полуфиналисткой

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в одиночном разряде состоялся второй четвертьфинальный матч.
Первая ракетка мира,25-летняя австралийка Эшли Барти разгромила 27-летнюю американку Джессику Пегулу, занимающую в мировом рейтинге 21-е место, со счетом 6:2, 6:0.
За 1 час 3 минуты игрового времени Барти сделала пять брейков и девяти возможных, выполнила шесть эйсов и допустила две двойные ошибки. Пегула не сумела использовать свой единственный шанс на брейк, один раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче.
За выход в финал турнира Эшли Барти сыграет против еще одной американки Мэдисон Кис, которая выбила из борьбы чешку Барбору Крейчикову.
Для австралийки это будет второй в карьере полуфинал на Открытом чемпионате Австралии, первый был в 2020 году.
Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия) Хард. Призовой фонд $29.68.000. 128 участниц.
1/4 финала
Эшли Барти (Австралия, 1) – Джессика Пегула (США, 21) – 6:2, 6:0
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