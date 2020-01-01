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Australian Open-2022. Даниэль Коллинз победила Игу Свёнтек: обзор матча 1/2 финала (Видео)

В  Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема»  Открытом чемпионате Австралии в матче 1/2 финала американская теннисистка Даниэль Коллинз (№30 WTA) одержала победу над полькой Игой Свёнтек (№9 WTA) со счетом 6:4, 6:1.  Матч длился 1 час 18 минут. 

В финале Коллинз сыграет против первой ракетки мира Эшли Барти из Австралии. Для обеих теннисисток это будет их первый в карьере финал на Открытом чемпионате Австралии.
[media=https://www.youtube.com/results?search_query=Danielle+Collins+vs+Iga+Swiatek]


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