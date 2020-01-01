Australian Open-2022. Эшли Барти обыграла Даниэль Коллинз: обзор финального матча (Видео)

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема» Открытом чемпионате Австралии в финальном матче австралийская теннисистка Эшли Барти (№1 WTA) одержала победу над американкой Даниэль Коллинз (№30 WTA) со счетом 6:3, 7:6(2). Матч длился 1 час 27 минут.

25-летняя Эшли Барти впервые в карьере стала чемпионкой Открытого чемпионата Австралии. Этот титул стал для нее третьим на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.







