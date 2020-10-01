Australian Open-2022. Канепи обыграла Соболенко: обзор матча четвертого круга (Видео)

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема» Открытом чемпионате Австралии по теннису у женщин проходили матчи четвертого круга.
Эстонская теннисистки Кайа Канепи (№115 WTA) в трех сетах обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко (№2 WTA) со счетом 5:7, 6:2, 7:6(7). Матч длился 2 часа 19 минут.
В 1/4 финала Канепи сыграет против польки Иги Свёнтек. Обе теннисистки впервые в карьере вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.
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