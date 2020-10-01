Australian Open-2022. Канепи обыграла Соболенко: обзор матча четвертого круга (Видео)

Сегодня, 18:28 0 | Теннис / Видео

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема» Открытом чемпионате Австралии по теннису у женщин проходили матчи четвертого круга. Эстонская теннисистки Кайа Канепи (№115 WTA) в трех сетах обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко (№2 WTA) со счетом 5:7, 6:2, 7:6(7). Матч длился 2 часа 19 минут. В 1/4 финала Канепи сыграет против польки Иги Свёнтек. Обе теннисистки впервые в карьере вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.







