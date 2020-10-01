На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Australian Open-2022. Свёнтек обыграла Кырстю: обзор матча четвертого круга (Видео)

В  Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема»  Открытом чемпионате Австралии по теннису у женщин проходили матчи четвертого круга. 

Польская теннисистки Ига Свёнтек (№9 WTA) в трех сетах обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю (№38 WTA) со счетом 5:7, 6:3, 6:3. Матч длился 2 часа 28 минут. 

Польская теннисистка впервые в карьере вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии, где встретится с эстонкой Кайей Канепи, обыгравшей Арину Соболенко.



Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Australian Open. Свёнтек на пути в 1/4 финала обыграла Кырстю
Ига Свёнтек стала первым в истории чемпионом турнира «Большого шлема» из Польши
Ига Свёнтек: Сам факт выхода в финал «Ролан Гаррос» уже ошеломляет
Australian Open. Соболенко обыграла Вондроушову и сыграет с Канепи в 1/8 финала
Ролан Гаррос. 19-летняя Ига Свёнтек вышла в полуфинал
Гуанчжоу. Лора Робсон не пустила Сорану Кырстю в финал
Australian Open-2022. Канепи обыграла Соболенко: обзор матча четвертого круга (Видео)
19-летняя Ига Свёнтек стала чемпионкой «Ролан Гаррос», обыграв Софью Кенин
 
 
 

Последние новости спорта

18:28

Australian Open-2022. Канепи обыграла Соболенко: обзор матча четвертого круга (Видео) 6 | Теннис / Видео

18:18

Australian Open-2022. Свёнтек обыграла Кырстю: обзор матча четвертого круга (Видео) 18 | Теннис / Видео

18:07

Australian Open-2022. Циципас победил Фритца: обзор матча четвертого круга (Видео) 27 | Теннис / Видео

17:56

Australian Open-2022. Оже-Альяссим победил Чилича: обзор матча четвертого круга (Видео) 33 | Теннис / Видео

17:34

Australian Open-2022. Медведев победил Кресси: обзор матча четвертого круга (Видео) 50 | Теннис / Видео

17:07

Australian Open. Соболенко зачехлила ракетку в 1/8 финала 67 | Теннис

16:47

Australian Open. Циципас в пяти сетах обыграл Фритца и вышел в 1/4 финала 61 | Теннис

15:13

Украине прогнозируют скромные медальные достижения на Олимпиаде в Пекине 85 | Пекин 2022

14:03

Стали известны первые детали отчета FIA по Гран-при Абу-Даби 99 | Формула-1

13:54

Расселл: Даже рад, что в 2020 году не победил за Mercedes в Бахрейне 84 | Формула-1

Все новости

ВИДЕО

Australian Open-2022. Канепи обыграла Соболенко: обзор матча четвертого круга (Видео)

Australian Open-2022. Свёнтек обыграла Кырстю: обзор матча четвертого круга (Видео)

Australian Open-2022. Циципас победил Фритца: обзор матча четвертого круга (Видео)

Australian Open-2022. Оже-Альяссим победил Чилича: обзор матча четвертого круга (Видео)

Australian Open-2022. Медведев победил Кресси: обзор матча четвертого круга (Видео)

Ига Свёнтек расплакалась на корте после выхода в 1/4 финала Australian Open (видео)

Australian Open-2022. Надаль победил Хачанова: обзор матча третьего круга (Видео)



 

Топ-новости недели

Сноубордистка Аннамари Данча завоевала золото на домашнем этапе Кубка Европи в Буковеле
Australian Open. Костюк и Ястремская в паре вышли в 1/8 финала
Australian Open. Свитолина зачехлила ракетку, разгромно проиграв Азаренко
Australian Open. Марта Костюк за 2 часа обыграла Сару Соррибес Тормо и вышла в третий круг
Australian Open. Элина Свитолина вышла в третий круг, где сыграет с Азаренко






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 - Пекин-2022 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2022 (442)
Декабрь 2021 (626)
Ноябрь 2021 (565)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)

2006-2021 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.