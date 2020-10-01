Australian Open-2022. Свёнтек обыграла Кырстю: обзор матча четвертого круга (Видео)

Сегодня, 18:18 0 | Теннис / Видео

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема» Открытом чемпионате Австралии по теннису у женщин проходили матчи четвертого круга. Польская теннисистки Ига Свёнтек (№9 WTA) в трех сетах обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю (№38 WTA) со счетом 5:7, 6:3, 6:3. Матч длился 2 часа 28 минут. Польская теннисистка впервые в карьере вышла в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии, где встретится с эстонкой Кайей Канепи, обыгравшей Арину Соболенко.







