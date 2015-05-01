Australian Open. Соболенко обыграла Вондроушову и сыграет с Канепи в 1/8 финала

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

Вторая ракетка мира, 23-летняя белорусская Арина Соболенко одержала волевую победу над 22-летней чешкой Маркетой Вондроушовой, занимающей в рейтинге WTA 41-е место, со счетом 4:6, 6:3, 6:1.

За 1 час 48 минут, проведенные на корте, Соболенко выиграла пять геймов на подаче соперницы и проиграла два на своей. Соболенко выполнила один эйс и совершила одиннадцать двойных ошибок, против шести эйсов и пяти двойных у Вонроушовой. На счету победительницы 36 активно выигранных очков и столько же невынужденных ошибок против 24/29 соответственно у чешки.

За выход в четвертьфинал турнира Соболенко сыграет с эстонкой Кайей Канепи, которая переиграла Мэддисон Инглис (WC) из Австралии – 2:6, 6:2, 6:0.

Отметим, что Соболенко, второй год подряд сыграет в 1/8 финала, и пока это ее лучший результат Australian Open.