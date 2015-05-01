Australian Open. Соболенко обыграла Вондроушову и сыграет с Канепи в 1/8 финала

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.
Вторая ракетка мира, 23-летняя белорусская Арина Соболенко одержала волевую победу над 22-летней чешкой Маркетой Вондроушовой, занимающей в рейтинге WTA 41-е место, со счетом 4:6, 6:3, 6:1.
За 1 час 48 минут, проведенные на корте, Соболенко выиграла пять геймов на подаче соперницы и проиграла два на своей. Соболенко выполнила один эйс и совершила одиннадцать двойных ошибок, против шести эйсов и пяти двойных у Вонроушовой. На счету победительницы 36 активно выигранных очков и столько же невынужденных ошибок против 24/29 соответственно у чешки.
За выход в четвертьфинал турнира Соболенко сыграет с эстонкой Кайей Канепи, которая переиграла Мэддисон Инглис (WC) из Австралии – 2:6, 6:2, 6:0.
Отметим, что Соболенко, второй год подряд сыграет в 1/8 финала, и пока это ее лучший результат Australian Open.
Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия) Хард. Призовой фонд $29.68.000. 128 участниц.
Третий круг
Арина Соболенко (Беларусь, 2) – Маркета Вондроушова (Чехия, 31) – 4:6, 6:3, 6:1
Кайа Канепи (Эстония) – Мэддисон Инглис (Австралия, WC) – 2:6, 6:2, 6:0
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