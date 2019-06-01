Australian Open. Соболенко, Свёнтек, Павлюченкова и Касаткина вышли в третий круг и другие результаты

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.
Вторая ракетка мира, 23-летняя белоруска Арина Соболенко обыграла в трех сетах представительницу Китая Синьюй Ван, занимающую в рейтинге WTA 100-е место, со счетом 1:6, 6:4, 6:2.
Теннисистки провели на корте 1 час 55 минут. Сорперницы взяли по пять подач друг друга и выполнили по пять эйсов, при этом Ван совершила семь двойных ошибок, а Соболенко – 19. Арина сделала 33 виннерса против 21-го у китаянки и допустила 43 невынужденные ошибки против 27-ми.
В третьем круге Соболенко предстоит сыграть против чешки Маркеты Вондроушовой, которая победила россиянку Людмилу Самсонову – 6:2, 7:5.
Отметим, что на данное время лучшим результатом белоруски на Australian Open был был выход в 1/8 финала в прошлом году.
Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия) Хард. Призовой фонд $29.68.000 128 участниц
Второй круг
Арина Соболенко (Беларусь, 2) – Синьюй Ван (Китай) – 1:6, 6:4, 6:2
Маркета Вондроушова (Чехия, 31) – Людмила Самсонова (Россия) – 6:2, 7:5
Ига Свёнтек (Польша, 7) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:2, 6:2
Дарья Касаткина (Россия, 25) – Магда Линетт (Польша) – 6:2, 6:3
Анастасия Павлюченкова (Россия, 10) – Саманта Стосур (WC) - 6:2, 6:2
Сорана Кырстя (Румыния) – Кристина Кучова (Словакия) – 6:2, 6:4
Клара Таусон (Дания) - Анетт Контавейт (Эстония, 6) – 6:2, 6:4
Даниэль Коллинз (США, Q) – Ана Конюх (Хорватия) – 6:4, 6:3
Элисе Мертенс (Бельгия, 19) – Ирина Бегу (Румыния) – 6:3, 6:2
Чжан Шуай (Китай) – Елена Рыбакина (Казахстан, 12) –6:4, 1:0 Rt
Тамара Зиданшек (Словения, 29) – Хизер Уотсон (Великобритания) – 7:6(4)6:4
Ализе Корне - Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – (Франция) – 6:3, 6:3
Мэддисон Инглис (Австралия, WC) – Хейли Баптист (США, Q) – 7:6(4), 2:6, 6:2
Кайа Канепи (Эстония) – Мари Боузкова (Чехия) – 6:2, 7:6(3)
Камбосос отреагировал на слова Арума о том, что он должен драться с Ломаченко, а не с Хэйни 74 | Бокс
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Январь 2022 (358)
Декабрь 2021 (626)
Ноябрь 2021 (565)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)
2006-2021 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.