Australian Open. Соболенко, Свёнтек, Павлюченкова и Касаткина вышли в третий круг и другие результаты

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Вторая ракетка мира, 23-летняя белоруска Арина Соболенко обыграла в трех сетах представительницу Китая Синьюй Ван, занимающую в рейтинге WTA 100-е место, со счетом 1:6, 6:4, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 55 минут. Сорперницы взяли по пять подач друг друга и выполнили по пять эйсов, при этом Ван совершила семь двойных ошибок, а Соболенко – 19. Арина сделала 33 виннерса против 21-го у китаянки и допустила 43 невынужденные ошибки против 27-ми.

В третьем круге Соболенко предстоит сыграть против чешки Маркеты Вондроушовой, которая победила россиянку Людмилу Самсонову – 6:2, 7:5.

Отметим, что на данное время лучшим результатом белоруски на Australian Open был был выход в 1/8 финала в прошлом году.

Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия) Хард. Призовой фонд $29.68.000 128 участниц

Второй круг

Арина Соболенко (Беларусь, 2) – Синьюй Ван (Китай) – 1:6, 6:4, 6:2

Маркета Вондроушова (Чехия, 31) – Людмила Самсонова (Россия) – 6:2, 7:5

Ига Свёнтек (Польша, 7) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:2, 6:2

Дарья Касаткина (Россия, 25) – Магда Линетт (Польша) – 6:2, 6:3

Анастасия Павлюченкова (Россия, 10) – Саманта Стосур (WC) - 6:2, 6:2

Сорана Кырстя (Румыния) – Кристина Кучова (Словакия) – 6:2, 6:4

Клара Таусон (Дания) - Анетт Контавейт (Эстония, 6) – 6:2, 6:4

Даниэль Коллинз (США, Q) – Ана Конюх (Хорватия) – 6:4, 6:3

Элисе Мертенс (Бельгия, 19) – Ирина Бегу (Румыния) – 6:3, 6:2

Чжан Шуай (Китай) – Елена Рыбакина (Казахстан, 12) –6:4, 1:0 Rt

Тамара Зиданшек (Словения, 29) – Хизер Уотсон (Великобритания) – 7:6(4)6:4

Ализе Корне - Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – (Франция) – 6:3, 6:3

Мэддисон Инглис (Австралия, WC) – Хейли Баптист (США, Q) – 7:6(4), 2:6, 6:2

Кайа Канепи (Эстония) – Мари Боузкова (Чехия) – 6:2, 7:6(3)