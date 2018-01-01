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Australian Open. Соболенко в трех сетах справилась со 128-й ракеткой мира

Australian Open. Соболенко в трех сетах справилась со 128-й ракеткой мираВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Вторая ракетка мира, 23-летняя белоруска Арина Соболенко не без труда в трех сетах одолела 27-летнюю австралийку Сторм Сандерс (WC), занимающую в рейтинге WTA 128-е место. Поединок продолжался 2 часа 2 минуты и завершился в пользу белоруски со счетом 5:7, 6:3, 6:2.  

Соболенко выиграла семь геймов на приеме и проиграла пять на своей подаче. Арина выполнила семь эйсов и совершила 12 двойных ошибок, а австралийка два раза подала навылет и одиннадцать раз ошиблась на подаче. 

Следующей соперницей Арины Соболенко будет представительница Китая Синьюй Ван, которая победила американку Энн Ли - 7:6(5), 6:3. 

Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия) Хард. Призовой фонд $29.68.000 128 участниц
Первый круг
Арина Соболенко (Беларусь, 2) – Сторм Сандерс (Австралия, WC) – 5:7, 6:3, 6:2
Синьюй Ван (Китай) – Энн Ли (США) – 7:6(5), 6:3


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