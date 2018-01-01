Australian Open. Соболенко в трех сетах справилась со 128-й ракеткой мира

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Вторая ракетка мира, 23-летняя белоруска Арина Соболенко не без труда в трех сетах одолела 27-летнюю австралийку Сторм Сандерс (WC), занимающую в рейтинге WTA 128-е место. Поединок продолжался 2 часа 2 минуты и завершился в пользу белоруски со счетом 5:7, 6:3, 6:2.

Соболенко выиграла семь геймов на приеме и проиграла пять на своей подаче. Арина выполнила семь эйсов и совершила 12 двойных ошибок, а австралийка два раза подала навылет и одиннадцать раз ошиблась на подаче.

Следующей соперницей Арины Соболенко будет представительница Китая Синьюй Ван, которая победила американку Энн Ли - 7:6(5), 6:3.