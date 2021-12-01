Премьер-министр Австралии выступил с заявлением по поводу депортации Новака Джоковича

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон выступил с заявлением по поводу итогов судебного заседания первой ракетки мира, серба Новака Джоковича.

Напомним, ходатайство адвокатов Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу, было отклонено судом, Новак окончательно проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу. В ближайшее время он будет депортирован. При этом Новаку придётся оплатить судебные издержки.

«Федеральный суд Австралии в полном составе единогласно постановил отклонить ходатайство господина Новака Джоковича о судебном пересмотре, в котором он пытался оспорить решение министра иммиграции об аннулировании его визы.

Это решение было принято по соображениям охраны здоровья, безопасности и надлежащего порядка, а также на основании того, что это отвечает общественным интересам. Я приветствую решение сохранить наши границы и обеспечить безопасность австралийцев.

Как я сказал в пятницу, австралийцы принесли много жертв во время этой пандемии, и они справедливо ожидают того, что результат этих жертв будет защищён. Во время пандемии мы добились одного из самых низких показателей смертности и высоких показателей вакцинации, а также сохранили экономику.

Я благодарю суд за его внимание к этим вопросам и участников за их терпение. Пришло время продолжить Открытый чемпионат Австралии и начать наслаждаться теннисом», — говорится в заявлении Моррисона.