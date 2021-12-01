Новак Джокович проиграл суд и будет депортирован из Австралии

Стало известно решение австралийского суда по делу первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу.
Ходатайство адвокатов теннисиста отклонено судом, Джокович проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу. В ближайшее время он будет депортирован, сообщает журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере». При этом Новаку придётся оплатить судебные издержки.
Дело Джоковича было рассмотрено полным составом судей Федерального суда в Австралии, в который вошли Джеймс Оллсоп, Энтони Безанко и Дэвид О’Каллаган. Претензии к Джоковичу возникли из-за проблем с документами при оформлении визы. Серб получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса.
Отметим, что девятикратный чемпион Australian Open Джокович уже успел потренироваться на кортах турнира. Также он был посеян под первым номером и 17 января в первом круге должен был сыграть с соотечественником Миомиром Кецмановичем.
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