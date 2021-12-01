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Дело Джоковича будет рассматривать Федеральный суд в полном составе

Дело первой ракетки мира, серба Новака Джоковича будет рассмотрено полным составом судей Федерального суда в Австралии. Об этом сообщает журналист Гус Маккаббинг у себя в твиттер-аккаунте. 

Совершать правосудие над первой ракеткой мира будут три судьи: Джеймс Оллсоп, Энтони Безанко и Дэвид О’Каллаган. 

На данный момент первая ракетка мира, серб Новак Джокович, которому аннулировали визу, ожидает заседания воскресного суда, где будут решать вопрос о его депортации. 

14 января Джоковичу повторно аннулировали визу — такое решение принял министр иммиграции Алекс Хоук. Состоялось заседание суда, по итогам которого было принято решение передать дело Новака в Федеральный суд Австралии. Начало онлайн-слушаний в федеральном суде Австралии запланировано на 1:00 по Киеву.

По материалам: Чемпионат
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