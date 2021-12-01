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Первый матч Новака Джоковича на Australian Open поставили на понедельник

Первый матч Новака Джоковича на Australian Open поставили на понедельникПресс-служба Открытого чемпионата Австралии объявила в «Твиттере», что теннисисты и теннисистки, оказавшиеся в верхней половине соответствующих турнирных сеток, сыграют в первый день турнира, 17 января. Это означает, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович сыграет в первом круге в понедельник, 17 января, если его допустят к турниру.

Напомним, вопрос с участием Новака Джоковича в Открытом чемпионате Австралии до сих пор не решили. Сегодня, 14 января, Джоковичу повторно аннулировали визу — такое решение принял министр иммиграции Алекс Хоук. Состоялось заседание суда, по итогам которого было принято решение передать дело Новака в Федеральный суд Австралии. 

Адвокаты Джоковича настаивали на том, чтобы дело ради экономии времени (Australian Open стартует 17 января) было рассмотрено в местном суде. Несмотря на это, судья Энтони Келли поступил иначе. Это тот самый судья, который ранее постановил, что Джоковичу незаконно аннулировали визу в первый раз.

По материалам: Чемпионат
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