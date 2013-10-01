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Министр иммиграции Австралии продолжает размышлять, депортировать ли Джоковича

Министр иммиграции Австралии продолжает размышлять, депортировать ли ДжоковичаМинистр иммиграции Австралии Алекс Хоук продолжает размышлять, депортировать ли из страны 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первую ракетку мира Новака Джоковича. Об этом сообщает журналистка Карен Суини в своём «твиттере», ссылаясь на слова представителя министра. Джокович, у которого аннулировали визу, выиграл дело в суде, однако у министра есть право повторно аннулировать визу.

Ранее сообщалось, что у министра есть четыре часа, чтобы принять соответствующее решение. Однако временной лимит был бы задействован лишь в том случае, если бы Джоковича вновь допросила иммиграционная служба. Этого не случилось, поэтому четырёхчасовой лимит не действует. Таким образом, в теории решение о возможной депортации Новака могут принять завтра либо в ближайшие дни.


По материалам: Чемпионат
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