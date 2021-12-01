Экс-министр иммиграции Австралии назвал условие, при котором Джоковича надо депортировать

Бывший министр иммиграции Австралии Керри Бёрк назвал условие, при котором 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович должен быть депортирован из страны. Ранее судья Энтони Келли постановил, что Джоковичу незаконно аннулировали визу, однако его всё равно могут депортировать — такое право есть у министра иммиграции. В настоящее время этот пост занимает Алекс Хоук.
«Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук в соответствии с законами Австралии обладает полномочиями аннулировать визу Новака Джоковича. Никакие комментарии судьи Энтони Келли не могут лишить министра полномочий.
Если закон требует, чтобы каждый, кто прилетает в Австралию, дважды привился от коронавируса, соблюдая необходимое время между двумя прививками, а если Джокович не соответствует этим требованиям, его попытки остаться в Австралии должны провалиться. Таковым должно быть решение министра Хоука. И оно обязано быть принято», — приводит слова Бёрка Sydney Morning Herald.
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