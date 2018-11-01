Новак Джокович выступил с заявлением после победы в суде

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович выступил с заявлением, после того как выиграл дело в суде Австралии. Напомним, суд постановил, что Джоковичу незаконно аннулировали визу в страну.



«Я рад и благодарен, что судья отменил аннулирование моей визы. Несмотря на всё, что произошло за последнюю неделю, я хочу остаться и попытаться выступить на Открытом чемпионате Австралии. По-прежнему сосредоточен на этом.



Я прилетел сюда, чтобы сыграть на одном из самых важных турниров, которые мы проводим перед потрясающими фанатами. На данный момент я не могу сказать больше, но спасибо, что вы были со мной во время всего этого и вдохновляли меня оставаться сильным», — написал Джокович в своём «инстаграме».



Напомним, Джоковича всё ещё могут депортировать из Австралии, несмотря на победу в суде. Такое право есть у министра иммиграции.