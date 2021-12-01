Власти Австралии аннулировали визу Джоковича и приняли решение о депортации

Министр по иммиграции Австралии Алекс Хоук вынес решение по делу первой ракетки мира, серба Новака Джоковича. Виза спортсмена аннулирована.
В нём сообщается, что виза Джоковича была аннулирована в связи с общественным запросом. Хоук подчеркнул, что решение направлено на защиту Австралии.
Ранее пограничники Австралии аннулировали визу Джоковича, но он выиграл апелляцию в суде и добился отмены решения. Тем не менее, власти страны сохранили за собой право депортировать Новака.
Сообщалось, что команда Джоковича уже определилась с планом действий. Ожидается, что адвокаты спортсмена немедленно обратятся в суд, а дело будет рассмотрено в сжатые сроки. Это позволит сербскому теннисисту выступить на Australian Open.
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