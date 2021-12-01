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Правительство Австралии решило заключить под стражу Новака Джоковича как иммигранта

Правительство Австралии решило заключить под стражу Новака Джоковича как иммигрантаПравительство Австралии решило заключить под стражу 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первую ракетку мира серба Новака Джоковича как иммигранта. Об этом сообщает австралийское издание The Age. Предполагается, что Джоковича доставят в отель для иммигрантов. Напомним, министр иммиграции Австралии Алекс Хоук воспользовался своим правом повторно аннулировать визу сербского теннисиста.


Ранее сообщалось, что команда Новака Джоковича уже определилась с планом действий. Ожидается, что адвокаты сербского спортсмена немедленно обратятся в суд, а дело будет рассмотрено в сжатые сроки. В теории это должно позволить Джоковичу выступить на Открытом чемпионате Австралии 2022 года. Турнир пройдёт с 17 по 30 января. Новак девять раз выигрывал Australian Open.


По материалам: Чемпионат
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