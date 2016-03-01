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Иск Джоковича: Cуд Австралии взял перерыв, время оглашения решения не названо

Иск Джоковича: Cуд Австралии взял перерыв, время оглашения решения не названоФедеральный суд Австралии объявил перерыв по делу сербского теннисиста Новака Джоковича. На принятие решения суду понадобится время. Точное время оглашения решения не называется.

«Мы надеемся, что сможем сообщить сторонам, какой курс мы предлагаем, и вернёмся сегодня днём или завтра утром, чтобы решить вопрос как можно лучше. Все подробности будут объявлены дополнительно», — заявил председательствующий судья Джеймс Олсоп. 

Ранее суд заслушал представителей обеих сторон — теннисиста Новака Джоковича и правительства Австралии. На то, чтобы изучить прозвучавшие аргументы, суду понадобится время. 

Адвокат Джоковича потребовал, чтобы, если суд вынесет решение в пользу его клиента, был опубликован приказ, требующий немедленного освобождения звезды тенниса в течение 30 минут после вынесения решения. 

Из-за того, что решение суда откладывается, серб рискует пропустить Australian Open – независимо от того, позволят ему остаться в стране или нет. 

14 января Джоковичу повторно аннулировали въездную визу — такое решение принял министр иммиграции Алекс Хоук. 

Претензии к Джоковичу возникли из-за проблем с документами при оформлении визы. Серб получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса. 

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января.

По материалам: Чемпионат
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