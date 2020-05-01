Медведев прокомментировал скандал с Новаком Джоковичем

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о скандальной ситуации с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем. Ему аннулировали австралийскую визу по прилёту в Австралию на Australian Open.
Джокович получил медотвод, позволяющий не вакцинироваться от коронавируса, но местные власти пришли к выводу, что у серба не было оснований для медотвода. В связи с этим его визу аннулировали.
Новак подаст апелляцию. Ранее стало известно, что итоговое решение будет принято в понедельник, 10 января. Ожидается, что его депортируют и могут запретить въезд в Австралию на несколько лет.
«Если у Новака был справедливый медотвод, он должен быть здесь. Если нет, то нет», — сказал Медведев на пресс-конференции.
Напомним, пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель.
Серб прилетел в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 17 по 30 января. Новак 9 раз выигрывал данный турнир.
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