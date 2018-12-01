Стали известны подробности отказа Новаку Джоковичу в получении визы в Австралию

Стали известны подробности, касающиеся ситуации с отказом 20-кратному чемпиону ТБШ, первой ракетке мира Новаку Джоковичу в получении визы в Австралию. Об этом информирует журналист Пол Саккал в своём «твиттере», ссылаясь на источник.

Журналист сообщил, что предъявленные Джоковичем бумаги, в которых идёт речь о медицинском исключении, были «минимальными» и что их подписал только один доктор. Это гораздо меньше, чем в случаях с тремя лицами, прибывшими в Австралию с такими же медицинскими исключениями. Когда официальные лица попросили Новака показать больше документации, он ничего не предоставил.

Напомним, пограничная служба Австралии задержала 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» в аэропорту Мельбурна из-за ошибки, связанной с оформлением визы. Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель.

Серб прилетел в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 17 по 30 января. Новак 9 раз выигрывал данный турнир.





