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Новаку Джоковичу могут на 3 года запретить въезд в Австралию

Новаку Джоковичу могут на 3 года запретить въезд в Австралию20-кратному победителю турниров «Большого шлема», сербскому теннисисту Новаку Джоковичу могут на 3 года запретить въезд в Австралию, если его аннулированная виза не будет восстановлена. Сегодня, 6 января, будет рассмотрен судебный иск по поводу отмены решения по выдаче первой ракетке мира въездной визы в Австралию для участия в Australian Open.

«Если визу аннулируют, то последствия будут долгосрочными — в отношении как Австралии, так и другой страны, в которую он будет пытаться попасть. Теперь Новака всегда будут спрашивать: «Вас уже депортировали из другой страны ранее?» Если его депортируют из Австралии, то он может получить запрет на въезд на 3 года», — приводит слова профессора Мэри Крок Nine.

Джокович пытался въехать в Австралию по типу визы, который не допускает того факта, что у него есть медицинское освобождение от вакцинации от коронавируса. Теннисист находился в изолированном помещении аэропорта под присмотром полиции более шести часов. Затем Новака переместили в карантинный отель.

По материалам: Чемпионат
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