На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Новак Джокович может пропустить три Australian Open подряд

Новак Джокович может пропустить три Australian Open подряд20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович может три раза подряд не сыграть на Открытом чемпионате Австралии, 9-кратным победителем которого является, из-за скандала с визой.

По закону Джоковичу должны выписать трёхлетний бан на получение визы в Австралию, которую у него ранее аннулировали. 

Напомним, ходатайство адвокатов Джоковича, которому повторно аннулировали визу, было отклонено судом, Новак окончательно проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу. В ближайшее время он будет депортирован. При этом сербу придётся оплатить все судебные издержки. 

Джокович уже успел потренироваться на кортах Australian Open. Также он был посеян под первым номером и в первом круге должен был сыграть с соотечественником, Миомиром Кецмановичем.

Стало известно имя теннисиста, который займёт место Джоковича в сетке Australian Open

По материалам: Чемпионат
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Новак Джокович проиграл суд и будет депортирован из Австралии
Премьер-министр Австралии выступил с заявлением по поводу депортации Новака Джоковича
Стало известно имя теннисиста, который займёт место Джоковича в сетке Australian Open
Новак Джокович покидает Австралию (Видео)
Стали известны подробности отказа Новаку Джоковичу в получении визы в Австралию
Медведев прокомментировал скандал с Новаком Джоковичем
Новаку Джоковичу могут на 3 года запретить въезд в Австралию
Новак Джокович выиграл дело в суде
 
 
 

Последние новости спорта

11:17

Australian Open. Калинина проиграла Пегуле в первом круге 0 | Теннис

10:57

Премьер-министр Австралии намекнул, что Новак Джокович может досрочно вернуться в страну 34 | Теннис

10:50

Леброн выступил с обращением после провала «Лейкерс» 40 | Баскетбол

10:42

Шакил О'Нил назвал гарантированного чемпиона НБА в этом сезоне 40 | Баскетбол

10:30

НБА. «Сакраменто» Леня проиграл «Хьюстону», «Миннесота» обыграл «Голден Стэйт» и другие результаты (+Видео) 55 | Баскетбол

10:04

НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Ванкуверу» (+Видео) 55 | Хоккей

09:17

Australian Open. Ястремская не смогла доиграть стартовый матч 75 | Теннис

08:52

Australian Open. Марта Костюк вышла во второй круг 84 | Теннис

08:23

Australian Open. Элина Свитолина стартовала с победы 113 | Теннис / Главные новости спорта

17:52

Урош Велепец: Пока еще не могу назвать окончательный состав 291 | Биатлон

Все новости

ВИДЕО

НБА. Майлс Бриджес и Леброн Джеймс - в Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Ошэй Бриссетт и Пи Джей Вашингтон возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Блок-шот Джа Моранта и данк Клэя Томпсона возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Победный баззер биттер Ар Джея Барретта и данк Джоша Джексона возглавили Топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Кевин Портер и Майлз Бриджес возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Блок-шот Леброна Джеймса и данк Майлза Тернера возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Джош Джексон и Джа Морант возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)



 

Топ-новости недели

Australian Open. Элина Свитолина стартовала с победы
Дакар-2022. Аль-Аттия – четырехкратный победитель в зачете внедорожников, Сотников победил в зачете грузовиков, Сандлерленд - в зачете мотоциклов
Дарья Блашко и Артем Тищенко – взяли бронзу в сингл-миксте на пятом этапе Кубка мира
Норвежец Клебо победил в общем зачете «Тур де Ски»; Сюр Рёте выиграл гонку в гору (+Видео)
Жан Беленюк – лучший атлет Украины 2021 года






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2022 (303)
Декабрь 2021 (626)
Ноябрь 2021 (565)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)

2006-2021 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.