Новак Джокович покидает Австралию (Видео)

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович вылетел из Мельбурна (Австралия) в 22:30 по местному времени (13:30 по Киеву). Рейсом авиакомпании Fly Emirates Джокович отправился в Дубай (ОАЭ).



Напомним, ходатайство адвокатов Джоковича, которому ранее повторно аннулировали визу, было отклонено судом. Новак окончательно проиграл дело. Таким образом, ему не удалось получить австралийскую визу. При этом Новаку придётся оплатить судебные издержки.

Место 9-кратного чемпиона Джоковича в основной сетке Открытого чемпионата Австралии занял лаки-лузер, итальянец Сальваторе Карузо. На данный момент он является 150-м номером мирового мужского рейтинга.