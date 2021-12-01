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Надаль — о скандале с Джоковичем: Australian Open намного важнее любого игрока

Надаль — о скандале с Джоковичем: Australian Open намного важнее любого игрока20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль прокомментировал скандал вокруг 20-кратного победителя ТБШ, первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, которому повторно аннулировали визу в Австралию.

«Открытый чемпионат Австралии намного важнее любого игрока. Он пройдёт прекрасно – с ним или без него. Я очень уважаю Новака как человека и спортсмена, даже с учётом того, что не согласен с ним по многим вещам, которые он сделал в последние две недели», — приводит слова Надаля RMC Sport. 

Отметим, что Джокович успел провести несколько тренировок на кортах Открытого чемпионата Австралии. Сегодня, 15 января, он был переведён в специальный отель, где будет находиться до воскресного судебного заседания, начало которого в 9:30 по местному времени (00:30 по Киеву).


По материалам: Чемпионат
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