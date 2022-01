Джоковича перевели в специальный отель для мигрантов, где он пробудет до суда

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович переведён в специальный отель, где будет находиться до воскресного судебного заседания, начало которого в 9:30 по местному времени (00:30 по Киеву).

Отметим, что Джоковича не поместили в отель для беженцев, в котором он находился, когда ему в первый раз аннулировали визу. Сейчас Новак проживает в отеле «Карлтон».



