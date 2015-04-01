Джоковича перевели в специальный отель для мигрантов, где он пробудет до суда

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович переведён в специальный отель, где будет находиться до воскресного судебного заседания, начало которого в 9:30 по местному времени (00:30 по Киеву).
Отметим, что Джоковича не поместили в отель для беженцев, в котором он находился, когда ему в первый раз аннулировали визу. Сейчас Новак проживает в отеле «Карлтон».
And just like that - Novak Djokovic is back in detention. He arrived at the Carlton hotel minutes ago and will spend at least one night here ahead of his Federal Court hearing tomorrow at 9.30am @9NewsMelb pic.twitter.com/fMi0c0wU8Y— Lana Murphy (@LanaMurphy) January 15, 2022
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