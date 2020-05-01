На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Бывший тренер Агасси и Маррея эмоционально высказался о скандале вокруг Джоковича

Известный тренер Даррен Кэхилл, ранее сотрудничавший, в частности, с чемпионами турниров «Большого шлема» Андре Агасси и Энди Марреем, прокомментировал скандал вокруг 20-кратного победителя ТБШ, первой ракетки мира, серба Новака Джоковича, которому повторно аннулировали визу в Австралию. 

«Нет. Вообще нет. Ошибки в этом деле повсюду. Всё это большая путаница. Новак, Tennis Australia, правительство штата Виктория, федеральное правительство. 

Должно существовать жёсткое правило в отношении въезда в страну, которое будет учитывать, что пришлось пережить народу. Вакцинируйся и приезжай играть на Australian Open. Ну или увидимся в 2023-м. Не должно быть места для манёвра», — написал Даррен Кэхилл в своём «твиттере».

По материалам: Чемпионат
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Даррен Кэхилл: только Надаль может остановить Джоковича на US Open
Медведев прокомментировал скандал с Новаком Джоковичем
Власти Австралии аннулировали визу Джоковича и приняли решение о депортации
Первый матч Новака Джоковича на Australian Open поставили на понедельник
Андре Агасси объяснил прекращение сотрудничества с Новаком Джоковичем
Андре Агасси признался что употреблял наркотики
Агасси назвал Федерера лучшим игроком в истории и признался, что проигрывает своей жене
Министр иммиграции Австралии продолжает размышлять, депортировать ли Джоковича
 
 
 

Последние новости спорта

11:01

НХЛ. «Флорида» разгромила «Даллас», «Колорадо» по буллитам одолел «Аризону», «Анахайм» проиграл «Миннесоте» (+Видео) 20 | Хоккей

10:42

Надаль — о скандале с Джоковичем: Australian Open намного важнее любого игрока 32 | Теннис

10:38

Дело Джоковича будет рассматривать Федеральный суд в полном составе 33 | Теннис

10:34

Джоковича перевели в специальный отель для мигрантов, где он пробудет до суда 40 | Теннис

10:28

Хоккей. Суперлига. «Краматорск» нанес «Донбассу» первое поражение в сезоне (+Видео) 42 | Хоккей

10:15

Два украинских танцевальных дуэта выступят с произвольной программой на ЧЕ по фигурному катанию 52 | Фигурное катание

09:36

Иван Шмуратко занял 12-е место на ЧЕ по фигурному катанию 60 | Фигурное катание

18:14

Урош Велепец: Отставание больше одной минуты на такой скоростной трасе – это много 289 | Биатлон

17:48

Женская сборная Украины по биатлону сохранила в Кубке наций 8-е место 318 | Биатлон

17:24

Женская сборная Франции лидирует в зачете эстафет Кубка мира, Украина - восьмая 294 | Биатлон

Все новости

ВИДЕО

НБА. Майлс Бриджес и Леброн Джеймс - в Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Ошэй Бриссетт и Пи Джей Вашингтон возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Блок-шот Джа Моранта и данк Клэя Томпсона возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Победный баззер биттер Ар Джея Барретта и данк Джоша Джексона возглавили Топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Кевин Портер и Майлз Бриджес возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Блок-шот Леброна Джеймса и данк Майлза Тернера возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Джош Джексон и Джа Морант возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)



 

Топ-новости недели

Дакар-2022. Аль-Аттия – четырехкратный победитель в зачете внедорожников, Сотников победил в зачете грузовиков, Сандлерленд - в зачете мотоциклов
Дарья Блашко и Артем Тищенко – взяли бронзу в сингл-миксте на пятом этапе Кубка мира
Норвежец Клебо победил в общем зачете «Тур де Ски»; Сюр Рёте выиграл гонку в гору (+Видео)
Жан Беленюк – лучший атлет Украины 2021 года
Михаил Романчук – бронзовый призер на 1500 м вольным стилем на ЧМ на короткой воде






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2022 (255)
Декабрь 2021 (626)
Ноябрь 2021 (565)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)

2006-2021 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.