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Подавляющее большинство опрошенных австралийцев высказались за депортацию Джоковича

Подавляющее большинство опрошенных австралийцев высказались за депортацию ДжоковичаПодавляющее большинство опрошенных австралийцев высказались за депортацию из страны 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича. Об этом сообщает Mirror, ссылаясь на опрос, проведённый NewsCorp. В опросе приняли участие 60 тыс. жителей Австралии.

Напомним, Джоковичу аннулировали визу после того, как он прибыл в Австралию, и поместили в карантинный отель. Через несколько дней судья постановил, что визу аннулировали незаконно, и серба выпустили из отеля. Новак получил первый номер на жеребьёвке Australian Open и в настоящий момент готовится к турниру. Несмотря на это, его всё ещё могут депортировать из Австралии — такое право есть у министра иммиграции.

По материалам: Чемпионат
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