Новаку Джоковичу грозит до трёх лет тюрьмы

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович может сесть в тюрьму на три года за нарушение антиковидных мер в Сербии. Об этом сообщает журналистка Карен Свини в своём «твиттере», ссылаясь на соответствующий документ.

Ранее Джокович признался, что знал о своём положительном тесте на коронавирус, когда встречался с журналистами в Белграде в декабре. В Сербии максимальное наказание для лица, нарушившего антиковидные меры, — три года тюрьмы. Новак не сообщил журналистам, что у него коронавирус, и провёл фотосессию без маски на лице.

В настоящее время Новак Джокович находится в Мельбурне и готовится к Открытому чемпионату Австралии. Судья постановил, что его визу аннулировали незаконно, однако его всё же могут депортировать — такое право есть у министра иммиграции.