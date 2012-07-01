Мельбурн. Молчанов с Беранкисом вышли в 1/4 финала

В Мельбурне (Австралия) на турнире категории ATP – Melbourne Summer Set 1 в парном разряде проходят матчи второго круга.

Украинец Денис Молчанов (№93 ATP в парном разряде) и его напарник Ричардас Беранкис (102) в упорной борьбе пробились в 1/4 финала, одержав победу над вторыми сеяными южноафриканцем Равеном Клаасеном (26) и представителем Японии Беном Маклахланом (37) со счетом 7:6(2), 6:7(5), 10:8. Поединок длился почти два часа.

За выход финал турнира Молчанов и Беранкис встретятся с Маркусом Даниэллом из Новой Зеландии и американцем Денисом Кудлой.





