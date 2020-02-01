Мельбурн-1. Халеп стала чемпионкой турнира, обыграв Кудерметову

В Мельбурне (Австралия) на турнире категории WTA 250 – Melbourne Summer Set 1 в одиночном разряде состоялся финальный матч.

20-я ракетка мира, 30-летняя румынка Симона Халеп, посеянная под вторым номером, обыграла в двух сетах 24-летнюю россиянку Веронику Кудерметову, занимающую в мировом рейтинге 31-е место, со счетом 6:2, 6:3.

За 1 час 14 минут игрового времени Халеп выиграла пять геймов на приеме и проиграла два на своей подаче. Симона выполнила два эйса и допустила четыре двойные ошибки. Кудерметова ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Теперь в их личном противостоянии румынка лидирует – 2:0.

Для Симоны этот титул стал 23-м в карьере и принес ей 280 рейтинговых очков рейтинга и $31,000 призовых.