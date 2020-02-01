Мельбурн-1. Халеп стала чемпионкой турнира, обыграв Кудерметову

В Мельбурне (Австралия) на турнире категории WTA 250 – Melbourne Summer Set 1 в одиночном разряде состоялся финальный матч.
20-я ракетка мира, 30-летняя румынка Симона Халеп, посеянная под вторым номером, обыграла в двух сетах 24-летнюю россиянку Веронику Кудерметову, занимающую в мировом рейтинге 31-е место, со счетом 6:2, 6:3.
За 1 час 14 минут игрового времени Халеп выиграла пять геймов на приеме и проиграла два на своей подаче. Симона выполнила два эйса и допустила четыре двойные ошибки. Кудерметова ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Теперь в их личном противостоянии румынка лидирует – 2:0.
Для Симоны этот титул стал 23-м в карьере и принес ей 280 рейтинговых очков рейтинга и $31,000 призовых.
Теннис. WTA 250 - Melbourne Summer Set 1. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $239,477. Одиночный разряд. 32 участницы.
Финал
Симона Халеп (Румыния, 2) – Вероника Кудерметова (Россия, 3) – 6:2, 6:3
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