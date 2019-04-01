Мельбурн-1. Осака и Халеп вышли в 1/4 финала, Канепи и Брэнгл выбывают

В Мельбурне (Австралия) на турнире категории WTA 250 – Melbourne Summer Set 1 в одиночном разряде прошли матчи второго круга.

13-я ракетка мира, 24-летняя японка Наоми Осака, посеянная под первым номером, разгромила 28-летнюю представительницу Бельгии Марину Заневскую, занимающую в рейтинге WTA 82-е место, со счетом 6:1, 6:1.

Матч длился лишь 58 минут. Осака сделала пять брейков из 12-ти возможных, выполнила три эйса и избежала двойных ошибок. Заневская не сумела заработать ни одного брейк-пойнта, три раза подала навылет и совершила шесть двойных ошибок. Ранее теннисистки не встречались.

В 1/4 финала Осака встретится с немкой Андреей Петкович, которая в трех сетах переиграла француженку Клару Бюрель - 7:5, 2:6, 6:4.

Участницей 1/4 финала стала и 20-я ракетка мира румынка Симона Халеп, посеянная под вторым номером. За 1 час Симона уверенно обыграла свою соотечественницу Елену-Гарбиэлу Русе, занимающую в рейтинге WTA 87-ю строчку, со счетом 6:2, 6:1.

За выход в полуфинал турнира Халеп поспорит с Викторией Голубич (6) из Швейцарии, которая разгромила Лесли Керкхове (Q) из Нидерландов – 6:3, 6:0.

Теннис. WTA 250 - Melbourne Summer Set 1. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $239,477. Одиночный разряд. 32 участницы.

Второй круг

Наоми Осака (Япония, 1) – Марина Заневская (Бельгия) – 6:1, 6:1

Андреа Петкович (Германия) – Клара Бюрель (Франция) – 7:5, 2:6, 6:4

Симона Халеп (Румыния, 2) – Елена-Гарбиэла Русе (Румыния) – 6:2, 6:1

Виктория Голубич (Швейцария, 6) – Лесли Керкхове (Нидерланды, Q) – 6:3, 6:0

Анна Конюх (Хорватия) – Кайа Канепи (Эстония) – 6:2, 3:6, 6:3

Чжэн Цинь Вэнь (Китай, Q) – Вера Звонарева (Россия, LD) – 5:7, 6:3, 6:4

Вероника Кудерметова (Россия, 3) – Мэдисон Бренгл (США) – 6:0, 3:6, 7:5

Анастасия Потапова (Россия) – Анна Бондарь (Венгрия, Q) – 6:4, 6:7, 7:5