На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Мельбурн-1. Осака и Халеп вышли в 1/4 финала, Канепи и Брэнгл выбывают

Мельбурн-1. Осака и Халеп вышли в 1/4 финала, Канепи и Брэнгл выбываютВ Мельбурне (Австралия) на турнире категории WTA 250 – Melbourne Summer Set 1 в одиночном разряде прошли матчи второго круга.

13-я ракетка мира, 24-летняя японка Наоми Осака, посеянная под первым номером, разгромила 28-летнюю представительницу Бельгии Марину Заневскую, занимающую в рейтинге WTA 82-е место, со счетом 6:1, 6:1. 

Матч длился лишь 58 минут.  Осака сделала пять брейков из 12-ти возможных, выполнила три эйса и избежала двойных ошибок. Заневская не сумела заработать ни одного брейк-пойнта, три раза подала навылет и совершила шесть двойных ошибок. Ранее теннисистки не встречались. 

В 1/4 финала Осака встретится с немкой Андреей Петкович, которая в трех сетах переиграла француженку Клару Бюрель - 7:5, 2:6, 6:4. 

Участницей 1/4 финала стала и 20-я ракетка мира румынка Симона Халеп, посеянная под вторым номером. За 1 час Симона уверенно обыграла свою соотечественницу Елену-Гарбиэлу Русе, занимающую в рейтинге WTA 87-ю строчку, со счетом 6:2, 6:1. 

За выход в полуфинал турнира Халеп поспорит с Викторией Голубич (6) из Швейцарии, которая разгромила Лесли Керкхове (Q) из Нидерландов – 6:3, 6:0. 

Теннис. WTA 250 - Melbourne Summer Set 1. Мельбурн  (Австралия). Хард.  Призовой фонд $239,477. Одиночный разряд. 32 участницы.
Второй круг
Наоми Осака (Япония, 1) – Марина Заневская (Бельгия) – 6:1, 6:1
Андреа Петкович (Германия) – Клара Бюрель (Франция) – 7:5, 2:6, 6:4 

Симона Халеп (Румыния, 2) – Елена-Гарбиэла Русе (Румыния) – 6:2, 6:1
Виктория Голубич (Швейцария, 6) – Лесли Керкхове (Нидерланды, Q) – 6:3, 6:0 

Анна Конюх (Хорватия) – Кайа Канепи (Эстония) – 6:2, 3:6, 6:3
Чжэн Цинь Вэнь (Китай, Q) – Вера Звонарева (Россия, LD) – 5:7, 6:3, 6:4 

Вероника Кудерметова (Россия, 3) – Мэдисон Бренгл (США) – 6:0, 3:6, 7:5
Анастасия Потапова (Россия) – Анна Бондарь (Венгрия, Q) – 6:4, 6:7, 7:5

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Мельбурн-2. Марта Костюк проиграла на старте Клэр Лю и другие результаты
Мельбурн-2. Ангелина Калинина не пробилась во второй круг
Мельбурн-2. Осака, Канепи и Конта вышли в третий круг, Соболенко и Саснович выбыли и другие результаты
Мельбурн. Молчанов с Беранкисом стартовали с победы, Стаховский с Коваликом потерпели поражение
СНГ сплит по Лиге Легенд - LCL Summer 2020
Штутгарт. Осака и Кербер стартовали с побед, Плишкова покидает турнир
Мельбурн-2. Халеп, Осака и Канепи вышли в 1/4 финала и другие результаты
Чарльстон. Стивенс и Возняцки вышли в 1/4 финала, Соболенко и Остапенко выбывают и другие результаты
 
 
 

Последние новости спорта

11:11

Отец Теофимо Лопеса: Как, врачи разрешили ему выйти на гребаный бой? 0 | Бокс

10:51

НБА. Победный баззер биттер Ар Джея Барретта и данк Джоша Джексона возглавили Топ-5 моментов игрового дня (Видео) 28 | Баскетбол / Видео

10:33

НБА. «Финикс» обыграл «Клипперс», «Голден Стэйт» проиграл «Нью-Орлеану» и другие результаты (+Видео) 38 | Баскетбол

19:29

Пять украинских биатлонисток побегут в спринте на пятом этапе КМ в Оберхофе 386 | Биатлон

19:18

Пять украинцев выступят в спринте на пятом этапе КМ в Оберхофе 331 | Биатлон

18:56

Дакар-2022. Результаты 5-го этапа 365 | Ралли

16:17

Экс-пилот Ф1: Mercedes взяла в напарники Хэму не того пилота 329 | Формула-1

16:03

Хорнер: Макс добился таких результатов за рулём менее мощной машины, чем машина соперника 325 | Формула-1

15:53

Тренер Чисоры отказывается готовить его к бою с Уайлдером 401 | Бокс

14:24

Отто Валлин дал Усику совет, как победить Фьюри 440 | Бокс

Все новости

ВИДЕО

НБА. Победный баззер биттер Ар Джея Барретта и данк Джоша Джексона возглавили Топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Кевин Портер и Майлз Бриджес возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Блок-шот Леброна Джеймса и данк Майлза Тернера возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Джош Джексон и Джа Морант возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Джален Смит и Джейлен Браун возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Чимези Мету и Домантас Сабонис возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Джа Морант и Джейлен Науэлл - в Топ-10 моментов игрового дня (Видео)



 

Топ-новости недели

Норвежец Клебо победил в общем зачете «Тур де Ски»; Сюр Рёте выиграл гонку в гору (+Видео)
Жан Беленюк – лучший атлет Украины 2021 года
Михаил Романчук – бронзовый призер на 1500 м вольным стилем на ЧМ на короткой воде
Денис Беринчик в яркой драке победил Ису Чаниева
Тяжелоатлетка Алина Марущак – абсолютная чемпионка мира в категории до 81 кг






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2022 (79)
Декабрь 2021 (626)
Ноябрь 2021 (565)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)

2006-2021 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.