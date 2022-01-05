Мельбурн-2. Марта Костюк проиграла на старте Клэр Лю и другие результаты

В Мельбурне (Австралия) на турнире категории WTA 250 – Melbourne Summer Set 2 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

50-я ракетка мира, 19-летняя украинка Марта Костюк, посеянная под восьмым номером, потерпела поражение от 21-летней американки Клэр Дю, занимающей в рейтинге WTA 94-е место. Поединок продолжался 2 часа 28 минут и завершился в пользу американки со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

Костюк взяла пять подач соперницы и упустила шесть своих. На счету Марты три эйса и пять двойных ошибок, а Клэр один раз подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.

Во втором круге соперницей Лю будет испанка Нурия Парризас-Диас, которая была сильнее австралийки Эллен Перес (Q) – 6:0, 6:3.



Напомним, днем ранее не смогла преодолеть барьер первого круга Ангелина Калинина, проиграв датчанке Кларе Таусон – 5:7, 3:6.