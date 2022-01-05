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Мельбурн-2. Марта Костюк проиграла на старте Клэр Лю и другие результаты

Мельбурн-2. Марта Костюк проиграла на старте Клэр Лю и другие результатыВ Мельбурне (Австралия) на турнире категории WTA 250 – Melbourne Summer Set 2 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

50-я ракетка мира, 19-летняя украинка Марта Костюк, посеянная под восьмым номером, потерпела поражение от 21-летней американки Клэр Дю, занимающей в рейтинге WTA 94-е место. Поединок продолжался 2 часа 28 минут и завершился в пользу американки со счетом 4:6, 6:4, 6:3. 

Костюк взяла пять подач соперницы и упустила шесть своих. На счету Марты три эйса и пять двойных ошибок, а Клэр один раз подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались. 

Во втором круге соперницей Лю будет испанка Нурия Парризас-Диас, которая была сильнее австралийки Эллен Перес (Q) – 6:0, 6:3.

Напомним, днем ранее не смогла преодолеть барьер первого круга Ангелина Калинина, проиграв датчанке Кларе Таусон – 5:7, 3:6

Теннис. WTA 250 - Melbourne Summer Set 2. Мельбурн  (Австралия). Хард.  Призовой фонд $239,477. Одиночный разряд. 32 участницы.
Первый круг
Клэр Лю (США, Q) - Марта Костюк (Украина, 8) – 4:6, 6:4, 6:3
Нурия Парризас-Диас (Испания) – Эллен Перес (Австралия, Q) – 6:0, 6:3
Мэдисон Кис (США) – Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) – 6:3, 7:6
Ребекка Петерссон (Швеция, LD) – Астра Шарма (Австралия, WC) – 6:1, 3:6, 6:2
Дарья Касаткина (Россия, 3) – Анна Калинская (Россия, Q) – 6:1, 3:0 Rt
Чжу Линь (Китай, Q) – Саманта Стосур (Австралия, WC) – 7:6, 7:6
Александра Саснович (Беларусь, Q) – Синьюй Ван (Китай, LL) -  – 6:4, 6:2

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