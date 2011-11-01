Мельбурн. Молчанов с Беранкисом не пробились в финал

В Мельбурне (Австралия) на турнире категории ATP – Melbourne Summer Set 1 в парном разряде прошли полуфинальные матчи.
Украинец Денис Молчанов (№93 ATP в парном разряде) и его напарник Ричардас Беранкис (102) в полуфинале уступили шестым сеяным Александру Недовесову (72) из Казахстана и пакистанцу Айсаму-уль-Хак Куреши (50) со счетом 2:6, 2:6.
Матч продолжался чуть меньше часа. Молчанов и Беранкис не смогли сделать ни одного брейк-пойнта из шести возможных и проиграли четыре гейма на своей подаче.
В финале Недовесов и Куреши сразятся с первыми сеяными британцем Нилом Скупски (20) и Уэсли Колхофом (21) из Нидерландов.
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