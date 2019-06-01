Мельбурн-2. Аманда Анисимова обыграла Александру Саснович в финале

В Мельбурне (Австралия) на турнире категории WTA 250 – Melbourne Summer Set 2 в одиночном разряде состоялся финальный матч.

78-я ракетка мира, 20-летняя американка Аманда Анисимова в трех сетах одолела 27-летнюю белоруску Александру Саснович, занимающую в рейтинге WTA 107-е место, со счетом 7:5, 1:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 9 минут. Анисимова сделала четыре брейка, четыре раза подала навылет и допустила три двойные ошибки. На счету Саснович пять брейков, один эйс и шесть двойных ошибок. Ранее теннисистки не встречались.

Для Анисимовой этот титул стал вторым в карьере и принес ей 280 рейтинговых очков и $31,000 призовых.