На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Мельбурн-2. Аманда Анисимова обыграла Александру Саснович в финале

Мельбурн-2. Аманда Анисимова обыграла Александру Саснович в финалеВ Мельбурне (Австралия) на турнире категории WTA 250 – Melbourne Summer Set 2 в одиночном разряде состоялся финальный матч.

78-я ракетка мира, 20-летняя американка Аманда Анисимова в трех сетах одолела 27-летнюю белоруску Александру Саснович, занимающую в рейтинге WTA 107-е место, со счетом 7:5, 1:6, 6:4. 

Матч продолжался 2 часа 9 минут. Анисимова сделала четыре брейка, четыре раза подала навылет и допустила три двойные ошибки. На счету Саснович пять брейков, один эйс и шесть двойных ошибок. Ранее теннисистки не встречались. 

Для Анисимовой этот титул стал вторым в карьере и принес ей 280 рейтинговых очков и $31,000 призовых. 

Теннис. WTA 250 - Melbourne Summer Set 2. Мельбурн  (Австралия). Хард.  Призовой фонд $239,477. Одиночный разряд. 32 участницы.
Финал
Аманда Анисимова (США) - Александра Саснович (Беларусь, Q) – 7:5, 1:6, 6:4

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Мельбурн-1. Халеп стала чемпионкой турнира, обыграв Кудерметову
Мельбурн-1. Осака и Халеп вышли в 1/4 финала, Канепи и Брэнгл выбывают
Мельбурн-2. Марта Костюк проиграла на старте Клэр Лю и другие результаты
Мельбурн-2. Ангелина Калинина не пробилась во второй круг
Мельбурн. Молчанов с Беранкисом не пробились в финал
Ролан Гаррос. Халеп сложила полномочия действующей чемпионки, проиграв 17-летней Анисимовой
Доха. Свитолина проиграла Анисимовой в стартовом матче
Ролан Гаррос. Халеп отдала один гейм Анисимовой и вышла в 1/8 финала
 
 
 

Последние новости спорта

19:41

Дакар-2022. Результаты 7-го этапа 0 | Ралли

19:16

Норвежка Ройселанд сохранила лидерство в общем зачете Кубка мира; Джима – 30-я 37 | Биатлон

19:07

Норвежка Ройселанд возглавляет зачет гонок преследования; Билосюк – 27-я 39 | Биатлон

18:54

Француз Фийон Майе – лидер общего зачета Кубка мира: Пидручный – 32-й 53 | Биатлон

18:39

Француз Фийон Майе – лидер зачета гонок преследования; Дудченко– 31-й 53 | Биатлон

18:24

Норвежка Ройселанд сделала победный дубль на пятом этапе Кубка мира; Блашко – 22-я 58 | Биатлон

18:06

Юлия Журавок - седьмая в спринте на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли 63 | Биатлон

17:45

Француз Майе выиграл гонку преследования на пятом этапе Кубка мира; Цымбал – 23-й 72 | Биатлон

17:01

Норвежцы заняли весь пьедестал в спринте на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли; Ткаленко – 19-й 82 | Биатлон

11:07

НБА. «Майами» обыграл «Финикс», «Клипперс» проиграл «Мемфису» и другие результаты (+Видео) 204 | Баскетбол

Все новости

ВИДЕО

НБА. Победный баззер биттер Ар Джея Барретта и данк Джоша Джексона возглавили Топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Кевин Портер и Майлз Бриджес возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Блок-шот Леброна Джеймса и данк Майлза Тернера возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Джош Джексон и Джа Морант возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Джален Смит и Джейлен Браун возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Чимези Мету и Домантас Сабонис возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Джа Морант и Джейлен Науэлл - в Топ-10 моментов игрового дня (Видео)



 

Топ-новости недели

Дарья Блашко и Артем Тищенко – взяли бронзу в сингл-миксте на пятом этапе Кубка мира
Норвежец Клебо победил в общем зачете «Тур де Ски»; Сюр Рёте выиграл гонку в гору (+Видео)
Жан Беленюк – лучший атлет Украины 2021 года
Михаил Романчук – бронзовый призер на 1500 м вольным стилем на ЧМ на короткой воде
Денис Беринчик в яркой драке победил Ису Чаниева






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2022 (118)
Декабрь 2021 (626)
Ноябрь 2021 (565)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)

2006-2021 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.