Мельбурн-2. Ангелина Калинина не пробилась во второй круг

В Мельбурне (Австралия) на турнире категории WTA 250 – Melbourne Summer Set 2 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

24-летняя украинка Ангелина Калинина, занимающая в мировом рейтинге 52-е место, проиграла в двух сетах 44-й ракетке мира, 19-летней датчанке Кларе Таусон, посеянной под шестым номером. Поединок продолжался 1 час 36 минут и завершился в пользу датчанки со счетом 7:5, 6:3.