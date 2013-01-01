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Мельбурн-2. Ангелина Калинина не пробилась во второй круг

Мельбурн-2. Ангелина Калинина не пробилась во второй кругВ Мельбурне (Австралия) на турнире категории WTA 250 – Melbourne Summer Set 2 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

24-летняя украинка Ангелина Калинина, занимающая в мировом рейтинге 52-е место, проиграла в двух сетах 44-й ракетке мира, 19-летней датчанке Кларе Таусон, посеянной под шестым номером. Поединок продолжался 1 час 36 минут и завершился в пользу датчанки со счетом 7:5, 6:3. 

Калинина выиграла три гейма на подаче соперницы и проиграла шесть на своей. Ангелина один раз подала навылет и совершила четыре двойные ошибки. против двух эйсов и двух двойных у соперницы. Ранее теннисистки не встречались.

Во втором круге Таусон встретится с победительницей матча Чжу Линь (Китай) - Саманта Стосур (Австралия).

Теннис. WTA 250 - Melbourne Summer Set 2. Мельбурн  (Австралия). Хард.  Призовой фонд $239,477. Одиночный разряд. 32 участницы.
Первый круг
Клара Таусон (Дания, 6) – Ангелина Калинина (Украина) – 7:5, 6:3


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