Мельбурн. Молчанов с Беранкисом стартовали с победы, Стаховский с Коваликом потерпели поражение

В Мельбурне (Австралия) на турнире категории ATP – Melbourne Summer Set в парном разряде проходят матчи первого круга.
Украинец Денис Молчанов и его напарник Ричардас Беранкис из Литвы оформили победу в стартовом матче над аргентинцем Факундо Баньисом и испанцем Бернабе Сапата Миральесом со счетом 6:3, 6:4. Поединок длился 1 час 10 минут. На счету победителей три брейка против одного у соперников.
В четвертьфинале украинско-литовская пара сыграет со вторым сеяным дуэтом Равен Клаасен (ЮАР) / Бен Маклахлан (Япония).
Украинец Сергей Стаховский и словак Йозеф Ковалик, которые прошли в основу из альтернативного списка, за час потерпели поражение от американца Маркоса Гирона и немца Доминика Кёпфера со счетом 3:6, 3:6.
Стаховский и Ковалик проиграли 3 гейма на подаче и не воспользовались 2 брейк-пойнтами.
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