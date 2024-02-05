Андрєску: Синнер приголомшливий гравець, але не думала, що він так скоро стане чемпіоном ТВШ

Чемпіонка US Open - 2019 канадська тенісистка Бьянка Андрєску висловилася про результати Відкритого чемпіонату Австралії - 2024.



«Не дуже приємно спостерігати за іншими тенісистами, коли ти сама не можеш виступати на конкретному турнірі, але мені цікаво було дивитися Відкритий чемпіонат Австралії. Багато матчів були божевільними. Якщо говорити про жінок, Соболенко мене не здивувала, але у чоловічому турнірі були несподіванки.



Звичайно, Сіннер приголомшливий гравець, але я не думала, що він скоро стане чемпіоном ТВШ. Це неймовірний результат, я дуже рада за нього», - наводить слова Андрєєску TSN.



Нагадаємо, переможницею Australian Open - 2024 у жіночому одиночному розряді стала білоруська тенісистка Аріна Соболенко. Перемогу у чоловічому турнірі здобув представник Італії Яннік Сіннер.



