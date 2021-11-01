Australian Open-2022. Надаль победил Берреттини: обзор матча 1/2 финала (Видео)

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема» Открытом чемпионате Австралии по теннису в матче 1/2 финала испанский теннисист Рафаэль Надаль (№5 ATP) в четырех сетах переиграл итальянца Маттео Бкрреттини (№7 ATP) со счетом 6:3, 6:2, 3:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа 55 минут.

Надаль в шестой раз в карьере будет играть в финале Открытого чемпионата Австралии, а его соперником в борьбе за титул будет россиянин Даниил Медведев, который второй год подряд вышел в финал Australian Open.







