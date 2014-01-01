Australian Open-2022. Берреттини в пяти сетах обыграл Монфиса в 1/4 финала

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у мужчин в одиночном разряде прошел второй четвертьфинальный матч.

Седьмая ракетка мира, 35-летний итальянец Маттео Берреттини переиграл в пяти сетах 35-летнего француза Гаэля Монфиса, занимающего в рейтинге ATP 20-е место, со счетом 6:4, 6:4, 3:6, 3:6, 6:2.

Теннисисты провели на корте 3 часа 49 минут. Берреттини реализовал четыре брейк-пойнта из одиннадцати, Монфис – три из 14-ти. Маттео выполнил 12 эйсов и допустил две двойные ошибки. На счету Гаэля 15 эйсов и семь двойных ошибок. Итальянец активно выиграл 51 очко и совершил 50 невынужденных ошибок, у француза – 48/51 соответственно.

Монфис покидает турнир, повторив свой лучший результат в карьере на Australian Open. Ранее он играл в 1/4 финала в 2016 году.



Берреттини впервые в карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, где его соперником будет испанец Рафаэль Надаль, который является чемпионом Australian Open-2009 и четырехкратным финалистом (2012, 2014, 2017, 2019).