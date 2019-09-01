Australian Open. Надаль, Зверев, Маттео Берреттини, Денис Шаповалов и Монфис прошли в третий круг и другие результаты

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.
Пятая ракетка мира, 35-летний испанец Рафаэль Надаль вышел в третий круг соревнований после победы в трех сетах над 30-летним немцем Янником Ханфманом (Q), занимающим в рейтинге ATP 126-е место, со счетом 6:2, 6:3, 6:4.
Теннисисты провели на корте 2 часа 42 минуты. Надаль сделал четыре брейка и не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. Рафаэль выполнил один эйс и допустил пять двойных ошибок, в Ханфанн пять раз подал навылет и один раз ошибся на подаче.
В третьем круге Надаль встретится с россиянином Кареном Хачановым 928), который победил француза Бенджамена Бонзи – 6:4, 6:0, 7:5.
Ранее Надаль пять раз играл в финале Australian Open и лишь один раз становился победителем – в 2009 году.
Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия) Хард. Призовой фонд $29.682.000 128 участников
Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания, 6) - Янник Ханфман (Германия, Q) – 6:2, 6:3, 6:4
Карен Хачанов (Россия, 28) – Бенджамен Бонзи (Франция) – 6:4, 6:0, 7:5
Александр Зверев (Германия, 3) – Джон Миллман (Австралия) – 6:4, 6:0, 6:0
Маттео Берреттини (Италия, 7) – Стефан Козлов (США, WC) – 6:1, 4:6, 6:4, 6:1
Адриан Маннарино (Франция) - Хуберт Хуркач (Польша, 10) –6:4, 6:2, 6:3
Денис Шаповалов (Канада, 14) – Квон Сон У (Южная Корея) – 7:6, 6:7, 6:7, 7:5, 6:2
Кристьян Гарин (Чили, 16) – Педро Мартинес-Портеро (Испания) – 6:7, 7:6, 2:6, 6:2, 6:2
Гаэль Монфис (Франция, 17) – Александр Бублик (Казахстан) – 6:1, 6:0, 6:4
Аслан Карацев (Россия, 18) – Маккензи Макдональд (США) – 3:6, 6:2, 6:2, 6:3
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 19) – Таллон Грикспор (Нидерланды) – 6:3, 6:7, 7:6, 3:6, 6:4
Райлли Орелка (США, 23) – Доминик Кёпфер (Германия) – 6:4, 6:3, 7:6
Лоренцо Сонего (Италия, 25) – Оскар Отте (Германия) – 2:6, 6:2, 6:3, 6:1
Карлос Алькарас (Испания, 31) – Душан Лайович (Сербия) – 6:2, 6:1, 7:5
Миомир Кецманович (Сербия) – Томми Пол (США) – 7:6, 7:5, 7:6
Себастьян Корда (США) – Корентен Муте (Франция) – 3:6, 6:4, 6:7, 7:5, 7:6
Раду Албот (Румыния, Q) – Александр Вукич (Австралия, WC) – 6:4, 7:6, 6:4
Леннокс Льюис рассказал, как бы он дрался с Усиком, и раскритиковал Джошуа за отсутствие плана на бой 13 | Бокс
Australian Open. Барти, Осака, Крейчикова, Саккари и Остапенко вышли в третий круг и другие результаты 26 | Теннис
Australian Open.Надаль победил Ханфмана: обзор матча второго круга (видео) 45 | Теннис / Видео
Australian Open. Надаль, Зверев, Маттео Берреттини, Денис Шаповалов и Монфис прошли в третий круг и другие результаты 47 | Теннис
НХЛ. «Вашингтон» обыграл в овертайме «Виннипег», «Флорида» проиграла «Калгари» и другие результаты 174 | Хоккей
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Январь 2022 (339)
Декабрь 2021 (626)
Ноябрь 2021 (565)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)
2006-2021 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.