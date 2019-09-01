На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Australian Open. Надаль, Зверев, Маттео Берреттини, Денис Шаповалов и Монфис прошли в третий круг и другие результаты

Australian Open. Надаль, Зверев, Маттео Берреттини, Денис Шаповалов и Монфис прошли в третий круг и другие результатыВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Пятая ракетка мира, 35-летний испанец Рафаэль Надаль вышел в третий круг соревнований после победы в трех сетах над 30-летним немцем Янником Ханфманом (Q), занимающим в рейтинге ATP 126-е место, со счетом 6:2, 6:3, 6:4. 

Теннисисты провели на корте 2 часа 42 минуты. Надаль сделал четыре брейка и не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. Рафаэль выполнил один эйс и допустил пять двойных ошибок, в Ханфанн пять раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. 

В третьем круге Надаль встретится с россиянином Кареном Хачановым 928), который победил француза Бенджамена Бонзи – 6:4, 6:0, 7:5. 

Ранее Надаль пять раз играл в финале Australian Open и лишь один раз становился победителем – в 2009 году. 

Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия) Хард. Призовой фонд $29.682.000 128 участников
Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания, 6) - Янник Ханфман (Германия, Q) – 6:2, 6:3, 6:4
Карен Хачанов (Россия, 28) – Бенджамен Бонзи (Франция) – 6:4, 6:0, 7:5
Александр Зверев (Германия, 3) – Джон Миллман (Австралия) – 6:4, 6:0, 6:0
Маттео Берреттини (Италия, 7) – Стефан Козлов (США, WC) – 6:1, 4:6, 6:4, 6:1
Адриан Маннарино (Франция) - Хуберт Хуркач (Польша, 10) –6:4, 6:2, 6:3
Денис Шаповалов (Канада, 14) – Квон Сон У (Южная Корея) – 7:6, 6:7, 6:7, 7:5, 6:2
Кристьян Гарин (Чили, 16) – Педро Мартинес-Портеро (Испания) – 6:7, 7:6, 2:6, 6:2, 6:2
Гаэль Монфис (Франция, 17) – Александр Бублик (Казахстан) – 6:1, 6:0, 6:4
Аслан Карацев (Россия, 18) – Маккензи Макдональд (США) – 3:6, 6:2, 6:2, 6:3
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 19) – Таллон Грикспор (Нидерланды) – 6:3, 6:7, 7:6, 3:6, 6:4
Райлли Орелка (США, 23) – Доминик Кёпфер (Германия) – 6:4, 6:3, 7:6
Лоренцо Сонего (Италия, 25) – Оскар Отте (Германия) – 2:6, 6:2, 6:3, 6:1
Карлос Алькарас (Испания, 31) – Душан Лайович (Сербия) – 6:2, 6:1, 7:5
Миомир Кецманович (Сербия) – Томми Пол (США) – 7:6, 7:5, 7:6
Себастьян Корда (США) – Корентен Муте (Франция) – 3:6, 6:4, 6:7, 7:5, 7:6
Раду Албот (Румыния, Q) – Александр Вукич (Австралия, WC) – 6:4, 7:6, 6:4

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

US Open. Зверев, Берреттини, Шаповалов, Хуркач, Монфис и Карацев вышли во второйь круг и другие результаты
US Open. Зверев, Берреттини, Шаповалов и Монфис вишли в третий круг и другие результаты
US Open. Берреттини в пяти сетах переиграл Ивашко, Шаповалов проиграл Харрису в третьем круге
Australian Open. Берреттини на трех тай-брейках обыграл Хачанова и вышел в 1/8 финала на Циципаса
Монреаль. Шаповалов обыграл Маннарино и в полуфинале сыграет с Александром Зверевым
US Open. Надаль обыграл Шварцмана в 1/4 финала, Монфис проиграл Берреттини
Рим. Берреттини, Шаповалов и Баутиста Агут стартовали с побед, Монфис и Димитров потерпели поражения
US Open. Монфис обыграл Андухара, Рублев проиграл Берреттини в 1/8 финала
 
 
 

Последние новости спорта

18:36

Леннокс Льюис обсудил смену тренера Джошуа перед реваншем с Усиком 0 | Бокс

18:31

Леннокс Льюис рассказал, как бы он дрался с Усиком, и раскритиковал Джошуа за отсутствие плана на бой 13 | Бокс

18:16

Марта Костюк: Паула Бадоса была и остаётся примером для меня 20 | Теннис

17:57

Australian Open. Барти, Осака, Крейчикова, Саккари и Остапенко вышли в третий круг и другие результаты 26 | Теннис

17:27

Australian Open.Надаль победил Ханфмана: обзор матча второго круга (видео) 45 | Теннис / Видео

17:16

Australian Open. Надаль, Зверев, Маттео Берреттини, Денис Шаповалов и Монфис прошли в третий круг и другие результаты 47 | Теннис

13:16

Сборная Украины по биатлону назвала состав на чемпионат Европы-2022 173 | Биатлон

11:04

НХЛ. «Вашингтон» обыграл в овертайме «Виннипег», «Флорида» проиграла «Калгари» и другие результаты 174 | Хоккей

10:30

НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Детройт», «Нью-Йорк» проиграл «Миннесоте» (+Видео) 176 | Баскетбол

10:09

Australian Open. Надежда Киченок и Сания Мирза не прошли во второй круг 177 | Теннис

Все новости

ВИДЕО

Australian Open.Надаль победил Ханфмана: обзор матча второго круга (видео)

НБА. Майлс Бриджес и Леброн Джеймс - в Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Ошэй Бриссетт и Пи Джей Вашингтон возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Блок-шот Джа Моранта и данк Клэя Томпсона возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Победный баззер биттер Ар Джея Барретта и данк Джоша Джексона возглавили Топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Кевин Портер и Майлз Бриджес возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Блок-шот Леброна Джеймса и данк Майлза Тернера возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)



 

Топ-новости недели

Australian Open. Марта Костюк за 2 часа обыграла Сару Соррибес Тормо и вышла в третий круг
Australian Open. Элина Свитолина вышла в третий круг, где сыграет с Азаренко
Australian Open. Элина Свитолина стартовала с победы
Дакар-2022. Аль-Аттия – четырехкратный победитель в зачете внедорожников, Сотников победил в зачете грузовиков, Сандлерленд - в зачете мотоциклов
Дарья Блашко и Артем Тищенко – взяли бронзу в сингл-миксте на пятом этапе Кубка мира






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2022 (339)
Декабрь 2021 (626)
Ноябрь 2021 (565)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)

2006-2021 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.