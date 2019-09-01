Australian Open. Надаль, Зверев, Маттео Берреттини, Денис Шаповалов и Монфис прошли в третий круг и другие результаты

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Пятая ракетка мира, 35-летний испанец Рафаэль Надаль вышел в третий круг соревнований после победы в трех сетах над 30-летним немцем Янником Ханфманом (Q), занимающим в рейтинге ATP 126-е место, со счетом 6:2, 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 42 минуты. Надаль сделал четыре брейка и не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. Рафаэль выполнил один эйс и допустил пять двойных ошибок, в Ханфанн пять раз подал навылет и один раз ошибся на подаче.

В третьем круге Надаль встретится с россиянином Кареном Хачановым 928), который победил француза Бенджамена Бонзи – 6:4, 6:0, 7:5.

Ранее Надаль пять раз играл в финале Australian Open и лишь один раз становился победителем – в 2009 году.