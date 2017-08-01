Australian Open-2022. Надаль за 4 часа пробился в полуфинал, обыграв Шаповалова

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у мужчин в одиночном разряде прошел первый четвертьфинальный матч.

Пятая ракетка мира, 35-летний испанец Рафаэль Надаль, посеянный под шестым номером, в пяти сетах переиграл 22-летнего канадца Дениса Шаповалова, занимающего в мировом рейтинге 14-е место, со счетом 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3.

Поединок продолжался 4 часа 8 минут. За это время Надаль сделал три брейка из семи возможных, Шаповалов – два из восьми. Рафаэль выполнил восемь эйсов и совершил одиннадцать двойных ошибок, а Денис 20 раз подал навылет и пять раз ошибся на подаче. За счет активных действий испанец выиграл 41 розыгрыш и допустил 28 невынужденных ошибок против 53/51 соответственно у канадца.

За выход в финал турнира Надаль поспорит или итальянцем Маттео Берреттини (7), или с французом Гаэлем Монфисом (17).

Надаль является чемпионом Australian Open-2009 и еще четыре раза играл в финале (2012, 2014, 2017, 2019).

Шаповалов впервые в карьере играл в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии.