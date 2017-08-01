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Australian Open-2022. Надаль за 4 часа пробился в полуфинал, обыграв Шаповалова

Australian Open-2022. Надаль за 4 часа пробился в полуфинал, обыграв ШаповаловаВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у мужчин в одиночном разряде прошел первый четвертьфинальный матч.

Пятая ракетка мира, 35-летний испанец Рафаэль Надаль, посеянный под шестым номером, в пяти сетах переиграл 22-летнего канадца Дениса Шаповалова, занимающего в мировом рейтинге 14-е место, со счетом 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3. 

Поединок продолжался 4 часа 8 минут. За это время Надаль сделал три брейка из семи возможных, Шаповалов – два из восьми. Рафаэль выполнил восемь эйсов и совершил одиннадцать двойных ошибок, а Денис 20 раз подал навылет и пять раз ошибся на подаче. За счет активных действий испанец выиграл 41 розыгрыш и допустил 28 невынужденных ошибок против 53/51 соответственно у канадца. 

За выход в финал турнира Надаль поспорит или итальянцем Маттео Берреттини (7), или с французом Гаэлем Монфисом (17). 

Надаль является чемпионом Australian Open-2009 и еще четыре раза играл в финале (2012, 2014, 2017, 2019).
Шаповалов впервые в карьере играл в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии. 

Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия) Хард. Призовой фонд $29.682.000. 128 участников.
1/4 финала
Рафаэль Надаль (Испания, 6) -– Денис Шаповалов (Канада, 14) – 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3

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