Australian Open-2022. Надаль за 4 часа пробился в полуфинал, обыграв Шаповалова

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у мужчин в одиночном разряде прошел первый четвертьфинальный матч.
Пятая ракетка мира, 35-летний испанец Рафаэль Надаль, посеянный под шестым номером, в пяти сетах переиграл 22-летнего канадца Дениса Шаповалова, занимающего в мировом рейтинге 14-е место, со счетом 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3.
Поединок продолжался 4 часа 8 минут. За это время Надаль сделал три брейка из семи возможных, Шаповалов – два из восьми. Рафаэль выполнил восемь эйсов и совершил одиннадцать двойных ошибок, а Денис 20 раз подал навылет и пять раз ошибся на подаче. За счет активных действий испанец выиграл 41 розыгрыш и допустил 28 невынужденных ошибок против 53/51 соответственно у канадца.
За выход в финал турнира Надаль поспорит или итальянцем Маттео Берреттини (7), или с французом Гаэлем Монфисом (17).
Надаль является чемпионом Australian Open-2009 и еще четыре раза играл в финале (2012, 2014, 2017, 2019).
Шаповалов впервые в карьере играл в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии.
Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия) Хард. Призовой фонд $29.682.000. 128 участников.
1/4 финала
Рафаэль Надаль (Испания, 6) -– Денис Шаповалов (Канада, 14) – 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3
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