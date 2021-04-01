Australian Open-2022. Медведев стал последним полуфиналистом, обыграв пяти сетах Оже-Альяссима

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у мужчин в одиночном разряде прошел последний четвертьфинальный матч.

Вторая ракетка мира, 25-летний россиянин Даниил Медведев одержал волевую победу над 21-летним канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, занимающим в мировом рейтинге девятое место со счетом 6:7(4), 3:6, 7:6(2), 7:5, 6:4.

Теннисисты провели на корте 4 часа 42 минуты. Медведев реализовал три брейк-пойнта из пяти возможных, Оже-Альяссим – два из одиннадцати. Даниил выполнил 15 эйсов и совершил девять двойных ошибок, а Феликс 18 раз подал навылет и четыре раза ошибся на подаче. За счет своих активных действий россиянин выиграл 49 очков и совершил 53 невынужденных ошибок, у канадца – 64/75 соответственно.

За выход финал турнира Медведев сразится с представителем Греции Стефаносом Циципасом, который обыграл итальянца Янника Синнера – 6:3, 6:4, 6:2.

Медведев второй раз в карьере сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Австралии, а его лучшим результатом является выход в финал в прошлом году.

Циципас второй год подряд и третий раз в карьере сыграет в полуфинале в Австралии.

Напомним, первой полуфинальной парой стали испанец Рафаэль Надаль и итальянец Маттео Берреттини.