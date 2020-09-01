Australian Open-2022. Циципас в трех сетах обыграл Синнера и вышел в полуфинал

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у мужчин в одиночном разряде прошел третий четвертьфинальный матч.

Четвертая ракетка мира, 23-летний грек Стефанос Циципас в трех сетах одержал победу над десятым номером рейтинга ATP, 20-летним итальянцем Янником Синнером (11) со счетом 6:3, 6:4, 6:2.

теннисисты провели на корте 2 часа 6 минут. Циципас реализовал все четыре своих брейк-пойнта и не позволил Синнеру заработать ни одного брейк-пойнта. Соперники по четыре раза подали навылет, при этом итальянец допустил одну двойную ошибку, а грек – две.

Циципас второй год подряд и третий раз в карьере сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

За выход в финал турнира Стефанос поспорит или с россиянином Даниилом Медведевым, или с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.